Antalya kampı, hijyen yetersizliği nedeniyle gerçekleşmeyen Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı öncesi de kamp yapmayacak.



Sarı- Kırmızılılar, koronavirüs tedbirleri kapsamında Rize'ye maç günü gitme kararı aldı. Sabah saatlerinde özel uçuşla Trabzon'a geçecek olan kafile, ardından karayoluyla Rize'ye gidecek ve maç saatine kadar otelde dinlenmeye çekilecek.



Karşılaşma sonrası da Rize'de kalmayacak olan Sarı-Kırmızılılar, yine karayoluyla Trabzon'a, oradan da özel uçuşla İstanbul'a geçecek ve 1 günlük iznin ardından Gaziantep maçının hazırlıklarına başlayacak.



Tek idmanla devam ettiler



Bu arada Galatasaray, dünü tek idmanla geçirdi. Sarı-Kırmızılı ekip, antrenmanın ana bölümünde Rize maçının taktik provasını yaptı. Cim Bom'da, özellikle orta alanda pres ve hızlı hücumlar üzerinde durulduğu öğrenildi.



Galatasaray, bugün de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik patron Fatih Terim yönetiminde tek idman yapacak.



