Galatasaray'ın rakibinde açıklama: "Seyircisiz olmuyor"

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen Glasgow Rangers'ta Borna Barisic, maç için açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'ın rakibinde açıklama: 'Seyircisiz olmuyor'
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26 Eylül 2020 17:41
Glasgow Rangers'ın sol beki Borna Barisic, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Galatasaray ile eşleşmelerini değerlendirdi ve maçın seyircisiz oynanacak olmasının üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

27 yaşındaki Hırvat oyuncu, "Evimizde oynamamız bizim için bir bonus ancak taraftarları gerçekten çok özledim. Taraftarlar olmadan çok farklı oluyor. Sezon başladığımızda ve birkaç maçta tribünler boş olduğunda 'Tamam, sorun yok' diye düşündüm. Ancak zamanla taraftarlar olmadan daha sıkıcı olmaya başladı çünkü onlar sürekli seni itiyor. Tribün enerji veriyor. Sanırım herkes benim gibi düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, 1 Ekim tarihinde deplasmanda Glasgow Rangers ile karşılaşacak ve kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.



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