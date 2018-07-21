Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçında Valencia ile karşılaşacak.
İsviçre'nin Fribourg kentinde Stade St. Léonard'da oynanacak karşılaşma 21 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da başlayacak. Karşılaşma D Smart platformunda Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
7 Temmuz Cumartesi günü, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentine giden Galatasaray, oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti. İkinci hazırlık maçında Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelen Galatasaray karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı.
Marcelino Garcia Toral yönetiminde geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'yı dördüncü sırada tamamlayan Valencia bu sezon kadrosunu Inter'den Kondogbia ve Lyon'dan genç stoper Diakhaby ile güçlendirdi.
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İsviçre'nin Fribourg kentinde Stade St. Léonard'da oynanacak karşılaşma 21 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da başlayacak. Karşılaşma D Smart platformunda Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
7 Temmuz Cumartesi günü, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentine giden Galatasaray, oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti. İkinci hazırlık maçında Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelen Galatasaray karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı.
Marcelino Garcia Toral yönetiminde geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'yı dördüncü sırada tamamlayan Valencia bu sezon kadrosunu Inter'den Kondogbia ve Lyon'dan genç stoper Diakhaby ile güçlendirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın