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Galatasaray'ın rakibi Valencia

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında İspanyol temsilcisi Valencia ile karşılaşacak.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın rakibi Valencia
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21 Temmuz 2018 09:37
Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçında Valencia ile karşılaşacak.

İsviçre'nin Fribourg kentinde Stade St. Léonard'da oynanacak karşılaşma 21 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da başlayacak. Karşılaşma D Smart platformunda Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

7 Temmuz Cumartesi günü, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentine giden Galatasaray, oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti. İkinci hazırlık maçında Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelen Galatasaray karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı.

Marcelino Garcia Toral yönetiminde geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'yı dördüncü sırada tamamlayan Valencia bu sezon kadrosunu Inter'den Kondogbia ve Lyon'dan genç stoper Diakhaby ile güçlendirdi.



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