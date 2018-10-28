Galatasaray'ın rakibi Schalke yine sessiz

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Schalke 04, Bundesliga'da deplasmanda Red Bull Leipzig ile karşılaştı. Almanya'da zor günler geçiren Schalke, Leipzig ile golsüz berabere kaldı ve ateş hattından uzaklaşamadı.
Üst üste 3. maçında da gol atamayan Schalke, 90 dakika boyunca Leipzig kalesine isabetli şut çekemedi.
Bu sonucun ardından Schalke, 7 puanla 15. sırada yer aldı. Leipzig ise 16 puanla 5. sırada kaldı.
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Üst üste 3. maçında da gol atamayan Schalke, 90 dakika boyunca Leipzig kalesine isabetli şut çekemedi.
Bu sonucun ardından Schalke, 7 puanla 15. sırada yer aldı. Leipzig ise 16 puanla 5. sırada kaldı.
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