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Galatasaray'ın rakibi Schalke yine sessiz

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04, Bundesliga'da Red Bull Leipzig ile 0-0 berabere kaldı ve üst üste 3. maçında da gol atamadı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın rakibi Schalke yine sessiz
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28 Ekim 2018 19:42
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Schalke 04, Bundesliga'da deplasmanda Red Bull Leipzig ile karşılaştı. Almanya'da zor günler geçiren Schalke, Leipzig ile golsüz berabere kaldı ve ateş hattından uzaklaşamadı.

Üst üste 3. maçında da gol atamayan Schalke, 90 dakika boyunca Leipzig kalesine isabetli şut çekemedi.

Bu sonucun ardından Schalke, 7 puanla 15. sırada yer aldı. Leipzig ise 16 puanla 5. sırada kaldı.

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