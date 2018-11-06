Galatasaray'ın rakibi MoraBanc Andorra

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında çarşamba günü deplasmanda Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra ile karşılaşacak.
Andorra La Vella şehrindeki Poliesportiu d'Andorra Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta 2 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 4. sırada yer alıyor. MoraBanc Andorra ise 3. sırada bulunuyor.
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Andorra La Vella şehrindeki Poliesportiu d'Andorra Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta 2 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 4. sırada yer alıyor. MoraBanc Andorra ise 3. sırada bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın