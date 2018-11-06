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Galatasaray'ın rakibi MoraBanc Andorra

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında çarşamba günü deplasmanda Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra ile kozlarını paylaşacak

Kaynak: AA
Galatasaray'ın rakibi MoraBanc Andorra
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06 Kasım 2018 12:48
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında çarşamba günü deplasmanda Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra ile karşılaşacak.

Andorra La Vella şehrindeki Poliesportiu d'Andorra Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 4. sırada yer alıyor. MoraBanc Andorra ise 3. sırada bulunuyor.

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