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Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv rahat kazandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Yenisey Krasnoyarsk'ı 3-0 yendi.

Kaynak: DHA
Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv rahat kazandı
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28 Ekim 2018 16:08
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nin 12'nci haftasında deplasmanda Yenisey Krasnoyarsk'ı 3-0 yendi.

Central Stadyumu'nda oynanan mücadelede Lokomotiv Moskova'nın gollerini 22'nci dakikada Aleksey Miranchuk, 81'inci dakikada daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Manuel Fernandes ve 84'üncü dakikada Eder attı.

Bu sonuçla ligde puanını 21'e yükselten Lokomotiv Moskova, 5'inci sıraya yerleşti.

Lokomotiv Moskova, ligdeki galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.

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