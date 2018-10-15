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Galatasaray'ın rakibi İtalya'dan

Galatasaray Erkek basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu üçüncü maçında İtalya temsilcisi ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Galatasaray'ın rakibi İtalya'dan
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15 Ekim 2018 12:52
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu üçüncü maçında Salı günü İtalya'nın Germani Brescia Leonessa ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçında MoraBanc Andorra'yı yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında ise ratiopharm Ulm'e mağlup oldu.

Germani Brescia Leonessa ise grupta daha önce çıktığı iki müsabakadan da mağlup ayrıldı.

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