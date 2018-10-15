Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu üçüncü maçında Salı günü İtalya'nın Germani Brescia Leonessa ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Gruptaki ilk maçında MoraBanc Andorra'yı yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında ise ratiopharm Ulm'e mağlup oldu.
Germani Brescia Leonessa ise grupta daha önce çıktığı iki müsabakadan da mağlup ayrıldı.
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Gruptaki ilk maçında MoraBanc Andorra'yı yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında ise ratiopharm Ulm'e mağlup oldu.
Germani Brescia Leonessa ise grupta daha önce çıktığı iki müsabakadan da mağlup ayrıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın