Portekiz Premier Ligi'nde son olarak Portimonense'ye mağlup olan Benfica'da şok bir ayrılık yaşandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'da teknik direktör Rui Vitoria'nın görevine son verildi. Benfica'dan yapılan açıklamada ayrılık duyurulurken takımın başına geçici olarak B takım antrenörü Bruno Lage'nin getirildiği belirtildi.
Tecrübeli teknik adam Rui Vitoria, 2015 yılından bu yana Benfica'da görev yapıyordu.
Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde 14 Şubat tarihinde Galatasaray ile ilk maça çıkacak.
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'da teknik direktör Rui Vitoria'nın görevine son verildi. Benfica'dan yapılan açıklamada ayrılık duyurulurken takımın başına geçici olarak B takım antrenörü Bruno Lage'nin getirildiği belirtildi.
Tecrübeli teknik adam Rui Vitoria, 2015 yılından bu yana Benfica'da görev yapıyordu.
Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde 14 Şubat tarihinde Galatasaray ile ilk maça çıkacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın