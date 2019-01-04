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Galatasaray'ın rakibi Benfica'da şok ayrılık

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'da teknik direktör Rui Vitoria'nın görevine son verildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın rakibi Benfica'da şok ayrılık
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04 Ocak 2019 00:02
Portekiz Premier Ligi'nde son olarak Portimonense'ye mağlup olan Benfica'da şok bir ayrılık yaşandı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'da teknik direktör Rui Vitoria'nın görevine son verildi. Benfica'dan yapılan açıklamada ayrılık duyurulurken takımın başına geçici olarak B takım antrenörü Bruno Lage'nin getirildiği belirtildi.

Tecrübeli teknik adam Rui Vitoria, 2015 yılından bu yana Benfica'da görev yapıyordu.

Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde 14 Şubat tarihinde Galatasaray ile ilk maça çıkacak.



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