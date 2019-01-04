Portekiz Premier Ligi'nde son olarak Portimonense'ye mağlup olan'da şok bir ayrılık yaşandı.Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'da teknik direktör'nın görevine son verildi. Benfica'dan yapılan açıklamada ayrılık duyurulurken takımın başına geçici olarak B takım antrenörü Bruno Lage'nin getirildiği belirtildi.Tecrübeli teknik adam Rui Vitoria, 2015 yılından bu yana Benfica'da görev yapıyordu.Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde 14 Şubat tarihinde Galatasaray ile ilk maça çıkacak.