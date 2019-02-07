Galatasaray'ın rakibi Benfica'da ayrılık!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın son 32 turundaki rakibi olan Benfica'da Cristian Lema, takımdan ayrıldı.
28 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonuna kadar Uruguay'ın Penarol takımına kiralandı. Lema'nın satın alma opsiyonunun ise 3 milyon euro olduğu açıklandı.
Sezon başında Arjantin'in Belgrano takımından transfer edilen Cristian Lema, Benfica ile bu sezon 1 Şampiyonlar Ligi maçında oynamıştı.
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28 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonuna kadar Uruguay'ın Penarol takımına kiralandı. Lema'nın satın alma opsiyonunun ise 3 milyon euro olduğu açıklandı.
Sezon başında Arjantin'in Belgrano takımından transfer edilen Cristian Lema, Benfica ile bu sezon 1 Şampiyonlar Ligi maçında oynamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın