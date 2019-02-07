Galatasaray'ın rakibi Benfica'da ayrılık!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın son 32 turundaki rakibi olanda, takımdan ayrıldı.28 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonuna kadar Uruguay'ın Penarol takımına kiralandı. Lema'nın satın alma opsiyonunun ise 3 milyon euro olduğu açıklandı.Sezon başında Arjantin'in Belgrano takımından transfer edilen Cristian Lema, Benfica ile bu sezon 1 Şampiyonlar Ligi maçında oynamıştı.