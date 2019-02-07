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Galatasaray'ın rakibi Benfica'da ayrılık!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın savunma oyuncusu Cristian Lema, Uruguay'ın Penarol takımına transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın rakibi Benfica'da ayrılık!
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07 Şubat 2019 18:20
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın son 32 turundaki rakibi olan Benfica'da Cristian Lema, takımdan ayrıldı.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonuna kadar Uruguay'ın Penarol takımına kiralandı. Lema'nın satın alma opsiyonunun ise 3 milyon euro olduğu açıklandı.

Sezon başında Arjantin'in Belgrano takımından transfer edilen Cristian Lema, Benfica ile bu sezon 1 Şampiyonlar Ligi maçında oynamıştı.

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