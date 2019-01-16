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Galatasaray'ın rakibi Benfica yarı finalde

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın rakibi Benfica yarı finalde
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16 Ocak 2019 01:41
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz Kupası'nda Guimaraes ile karşı karşıya geldi. Benfica, Guimaraes'i 1-0 mağlup ederek Portekiz Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Benfica'ya Guimaraes karşısında galibiyeti ve turu getiren tek glü 14. dakikada Joao Felix kaydetti.

Benfica'nın yanı sıra Portekiz Kupası'nda yarı finale Braga, Porto yükselmişti.



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