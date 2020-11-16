Galatasaray'ın potadaki rakibi Iberostar Tenerife

Sarı-kırmızılı basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında salı günü deplasmanda İspanya temsilcisi ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın potadaki rakibi Iberostar Tenerife
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16 Kasım 2020 13:43
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında salı günü İspanya'nın Iberostar Tenerife ekibine konuk olacak.

Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçında İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'ye yenilen Galatasaray, ikinci maçında Danimarka'nın Bakken Bears ekibini mağlup etti.

Iberostar Tenerife de Galatasaray gibi grupta bir galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.



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