Galatasaray'da sıra orta saha takviyesine geldi.



Fatih Terim, en az 3 transfer isterken Belhanda satılırsa bu sayı dörde yükselecek. Aslan, bu hafta içinde Mario Lemina'yı bitirecek. 2 milyon Euro'luk ücretinde %25 indirimi kabul eden 27 yaşındaki oyuncu için Southampton'la temasa geçen G.Saray kiralama bedeli ödemeden bitirmeye çalışıyor.



Gabonlu yıldızın yanında orta sahaya en az 2 takviye daha yolda. Gündemdeki isimler Fulham'a dönen Seri ve Lech Poznan'dan Jakub Moder.



ŞU AN BÜTÇE: 1 MİLYON 650 BİN EURO



Maicon'u 1 milyon 430 bin Euro'ya Al-Nasr'a satan sarı-kırmızılılar, Mustafa Kapı için Lille'den 220 bin Euro yetiştirme bedeli alacak.



Şu an transfer için 1 milyon 650 bin Euro bütçeye sahip olan Galatasaray Seri'yi tekrar kiralamaya, Moder'i ise satın almaya çalışıyor.



