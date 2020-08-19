Galatasaray'ın planı: Ortaya Lemina +2 transfer

Galatasaray, orta saha için Mario Lemina ile birlikte 2 transfer daha yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın planı: Ortaya Lemina +2 transfer
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19 Ağustos 2020 08:46
Galatasaray'da sıra orta saha takviyesine geldi.

Fatih Terim, en az 3 transfer isterken Belhanda satılırsa bu sayı dörde yükselecek. Aslan, bu hafta içinde Mario Lemina'yı bitirecek. 2 milyon Euro'luk ücretinde %25 indirimi kabul eden 27 yaşındaki oyuncu için Southampton'la temasa geçen G.Saray kiralama bedeli ödemeden bitirmeye çalışıyor.

Gabonlu yıldızın yanında orta sahaya en az 2 takviye daha yolda. Gündemdeki isimler Fulham'a dönen Seri ve Lech Poznan'dan Jakub Moder.

ŞU AN BÜTÇE: 1 MİLYON 650 BİN EURO

Maicon'u 1 milyon 430 bin Euro'ya Al-Nasr'a satan sarı-kırmızılılar, Mustafa Kapı için Lille'den 220 bin Euro yetiştirme bedeli alacak.

Şu an transfer için 1 milyon 650 bin Euro bütçeye sahip olan Galatasaray Seri'yi tekrar kiralamaya, Moder'i ise satın almaya çalışıyor.

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