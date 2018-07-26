  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Stopere Hollandalı boğa
  •  
    Terim'in "Felipe Melo" operasyonu! Yeniden...
  •  
    Galatasaray'a piyango!.. 5 milyon euroluk teklif!
  •  
    G.Saray'dan ilk teklif!.. Defansa Alman panzeri

Galatasaray'ın peşinde olduğu Serdar La Liga yolcusu!

Transfer sezonu boyunca Galatasaray'ın gündeminde olan Osmanlıspor'un golcüsü Serdar Gürler için La Liga'ya gideceği belirtildi.

Kaynak: Star
Galatasaray'ın peşinde olduğu Serdar La Liga yolcusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2018 10:18
Süper Lig'den bir çok talibi olan 26 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde sıkça Galatasaray ile anılıyor ve Serdar'ın sarı kırmızılı takıma transfer olması bekleniyordu. Ancak Serdar  Gürler'le ilgili sürpriz bir iddia geldi.

Osmanlıspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar Gürler'in La Liga ekibi Huesca ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

İspanyol ekibinin transferi sonlandırmak için Osmanlıspor ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve bir aksilik çıkmaması halinde transferin kısa sürede açıklanacağı ileri sürüldü.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için