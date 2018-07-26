Süper Lig'den bir çok talibi olan 26 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde sıkçaile anılıyor vesarı kırmızılı takıma transfer olması bekleniyordu. Ancakilgili sürpriz bir iddia geldi.Osmanlıspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar Gürler'inekibiile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.İspanyol ekibinin transferi sonlandırmak içinile transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve bir aksilik çıkmaması halinde transferin kısa sürede açıklanacağı ileri sürüldü.