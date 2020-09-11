Galatasaray'ın orta saha hedefi el yaktı!

Galatasaray'da Fatih Terim'in orta saha talebi üzerine yönetim, Nakamba'yı gündeme almıştı.

Haber; Takvim
Galatasaray'ın orta saha hedefi el yaktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2020 12:01
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Orta sahaya acilen oyuncu istiyorum" demesi üzerine gündeme gelen futbolculardan birisinin de Nakamba olduğu ortaya çıktı.

Aston Villa ile temas kurulurken, İngiliz ekibinin Nakamba için 2.5 milyon Euro kiralama, 12.5 milyon euro da bonservis bedeli talep etti.

Bunun üzerine Nakamba görüşmesi yatınca, menajer William D'Avila, Etebo'yu önerdi ve maliyeti nedeniyle bu transfer gerçekleşti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için