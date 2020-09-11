Galatasaray'ın orta saha hedefi el yaktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Orta sahaya acilen oyuncu istiyorum" demesi üzerine gündeme gelen futbolculardan birisinin de Nakamba olduğu ortaya çıktı.



Aston Villa ile temas kurulurken, İngiliz ekibinin Nakamba için 2.5 milyon Euro kiralama, 12.5 milyon euro da bonservis bedeli talep etti.



Bunun üzerine Nakamba görüşmesi yatınca, menajer William D'Avila, Etebo'yu önerdi ve maliyeti nedeniyle bu transfer gerçekleşti.



