Galatasaray'ın önceliği mali disiplin!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, belirlediği ekonomik kriterlerden taviz vermek istemiyor. Yönetim, mali disipline dikkat ederek transfer dönemini artı gelirle bitirmeyi amaçlıyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın önceliği mali disiplin!
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24 Ağustos 2020 17:50
Yeni sezon öncesinde takıma takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren yönetimin transfer dönemini artıda bitirmek istediği belirtiliyor.

Şimdiye kadar transfer edilen oyuncular için bonservis bedeli ödemeyen yönetim, kiralık olarak renklerine bağlamayı düşündüğü isimler içinse girişimlerini sürdürüyor.

Fiyat arttırımına karşı taviz vermek istemeyen Galatasaray yönetimi, transfer görüşmelerini bu çerçevede sürdürüyor. .

Yaklaşık 493 milyon lira ile harcama limiti en fazla kulüp olan Galatasaray'ın, bu limiti sonuna kadar kullanmayacağını Başkan Mustafa Cengiz de birçok kere ifade etmişti.

Maaş bütçesini yeni sezonda 40 milyon avroya indirmek isteyen sarı kırmızılıların, kadroya yeni katılacak oyuncularla yapılacak kontratlarda bu hususu dikkate alacağı vurgulandı.

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