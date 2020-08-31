Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi oldu.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ve UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi gerçekleştirildi.



Galatasaray, kura çekiminde Azerbeycan ekibi Neftçi ile eşleşti.



Tek maç üzerinden yapılacak tur 17 Eylül'de Azerbaycan'da Bakcell Arena'da oynanacak.



11-13 Eylül: Süper Lig: Gaziantep FK

17 Eylül: UEFA Ön Eleme Turu

20 Eylül: Süper Lig: Başakşehir



KISACA: NEFTÇİ BAKÜ



1922 yılında kurulan ve tam adı Neftçi Peşekar Futbol Kulübü, 2019/20 sezonunda Azerbaycan Premier Ligi'ni 20 maçta 37 puanla Qarabağ'ın arkasından ikinci sırada bitirmişti. Neftçi Bakü, bu sezon ise oynadığı tek maçta Sebail'i 2-1 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sabail'i 2-1'lik sonuçla eledi.



Neftçi'nin kadrosunda Brezilyalı oyuncular Rener, Thallyson, Senegalli Pape Mbodj, Sırp Vojislas Stankovic, Fransız Steven Joseph-Monrose, İranlı Saman Jahan, Belçikalı Sabir Bougrine, Nijerualı Yusuf Lawal ve Kamerunlu Mamadou Kane dikkat çeken yabancı oyuncular...



Neftçi, maçlarını 11.000 kapasiteli Bakcell Arena'da oynuyor.



Neftçi, Avrupa'daki en başarılı sezonunu 2012/13'te yaşadı. Neftçi o sezon ön elemelerde Zestafoni, Ironi Kiryat, APOEL'i elemiş ve grupta Inter ile 2-2 berabere kalmıştı.







