Ligde ve Avrupa'da zirveyi hedefleyen Galatasaray, santforsuz olmasına rağmen şu an teknik direktör Fatih Terim'in becerisiyle iyi konumda. Süper Lig'de lider durumda olan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde de kötü sayılmayacak başlangıç yaptı. Ocak ayında mutlaka santrfor transferi gerçekleştirecek sarı-kırmızılılarda liste başı Oumar Niasse.Everton'da pek fazla süre alamayan Senegalli de Galatasaray'ı istiyor. İngiliz kaynakları da golcünün devre arasında İstanbul'da olacağını belirtiyor.Geçen sezon takımın başına geçtiği günden beri hedefi çabuk, dinamik, çok hızlı oynayan bir takım oluşturmak isteyen Terim, kanatlarda, merkezde ve bek bölgesinde istediği rotasyona sahip olsa da elinde hiç hızlı santfor bulunmuyor. Hatta tek orijinal santrforu da Eren Derdiyok... Fatih Terim, Niasse istediği resmin tamamlanacağını düşünürken, sarı-kırmızılıların her bölgeden tehdit oluşturacak bir takım olması hedefleniyor.Menajerler vasıtasıyla yapılan son görüşmede, Senegalli golcüyle prensip anlaşmasına varıldığı ortaya çıktı. Eğer kulüpler anlaşırsa, Niasse'ın, "Ben imzaya hazırım" dediği ifade ediliyor.Galatasaray için sıra daha zor olan aşamaya, Everton'ı ikna etmeye geldi. Oyuncuyu bonservisiyle vermek isteyen Everton'ın ikna edilmesi için temaslar başlayacak.Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Rodrigues'in hava toplarında ve kendisine atılan yüksek toplardaki sıkıntısı gözlerden kaçmıyor. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, Rodrigues için özel bir program hazırladı. Garry hava topları için özel çalıştırılacak.Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek Martin Linnes'e talipler çıkmaya başladı. Birçok Avrupa kulübünün radarında olan Norveçli futbolcunun elden kaçmaması için yönetim harekete geçecek. Linnes ile sezon içerisinde sözleşme yenilenecek.