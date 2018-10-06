Galatasaray'ın Ocak planı; Jonathan Soriano

İLGİLİ VİDEO

Devre arası için hem fiziken hazır hem de maliyeti düşük bir forvet almanın hesaplarını yapan Galatasaray, rotayı çevirdiği Çin pazarında uygun bir isim buldu. Buna göre sarı-kırmızılıların hedefindeki golcünün Beijing Guoan'da forma giyen Jonathan Soriano olduğu bildirildi. Çin ekibiyle olan sözleşmesi 30 Aralık 2018'de bitecek olan 33 yaşındaki İspanyol forvetin bu durumunu fırsat bilen Galatasaraylı yöneticilerin, oyuncunun menajeriyle ilk teması bile kurduğu ifade edildi. Bonservis ücreti ödemeden takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın makul bir imza parası karşılığında ilk teklifini sunduğu gelen haberler arasında. Bu sezon Beijing Guoan'da 14 maçta forma giyen Jonathan Soriano 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, 2013'te oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Fenerbahçe'ye gol atmıştı.Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini ve Beşiktaş'tan ayrılma gibi bir durumunun söz konusu olmadığını dile getirdi. Öte yandan Güneş, Beşiktaş'tan ayrıldığı taktirde Milli takım çalıştırmayı tercih edeceğini de konuşmasının devamında belirtti.Levante'nin golcü oyuncusu Roger Marti, La Liga'ya çıktıkları sezon Galatasaray'dan bir teklif olduğunu açıkladı.Avrupa'nın önemli kulüplerinin scout'ları Makedon Milli Takımı formasıyla Ermenistan karşısında döktüren Eljif Elmas'ı yakından takip etti. Bu kulüpler arasında Manchester City ve Benfica da var.