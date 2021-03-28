Galatasaray'ın 'nöbetçi'si Henry Onyekuru

Henry Onyekuru yedek soyunduğu Gaziantep ve Kayseri deplasmanları da ikinci yarıda sahne aldı ve dört golle fark yarattı. Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor ve Ankaragücü maçlarında kenardan gelip iki gol attı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın 'nöbetçi'si Henry Onyekuru
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28 Mart 2021 11:09
Henry Onyekuru
Henry Onyekuru
Galatasaray
Süper Lig'de 30 maçta toplam 61 kez ağları sarsan Galatasaray bu gollerin 9'unu kulübeden buldu.

Oyuna sonradan giren isimler sadece 7 maçta skoru değiştirdi. Onyekuru yedek soyunduğu Gaziantep ve Kayseri deplasmanları da ikinci yarıda sahne aldı ve dört golle fark yarattı. Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor ve Ankaragücü maçlarında kenardan gelip iki gol attı.

Farklı kazanılan Denizlispor maçında son bölümde şans bulan Sekidika tabelaya etki etti. Babel ve Mohamed ise 11'de olmadıkları Gençlerbirliği ile Başakşehir maçlarının son anlarında kazanılan penaltıları gole çevirdi.

Galatasaray sezon boyunca yedek oyuncularından akan oyunda 7, penaltılarla birlikte 9 gol katkısı alabildi. 



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