Galatasaray'ın Ndiaye ısrarı! 'İndirime git'

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vazgeçmek bilmiyor... Geçen sezonun devre arasında 16 milyon Euro'luk bir rakamla Stoke City'e satılan Senegalli futbolcu İngiliz ekibinin küme düşmesi üzerine takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray bu oyuncuyu kiralamak için çaba sarfederken yıllık aldığı 3.5 milyon Euro sorun oldu.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim N'Diaye'nin kiralanması için yoğun çaba sarfederken yönetim N'Diaye'den yıllık alacağı ücretinde indirime gitmesini istedi..Yönetimin N'Diaye'ye, "Seni yeniden G.Saray'da görmeyi çok istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterebilirsin ama yıllık ücretinde indirime git" dediği gelen bilgiler arasında.Galatasaray'ın Senegalli futbolcuya yıllık 2 milyon 750 bin Euro teklif ettiği ve düşünmesi için süre verdiği ortaya çıktı. Bu transferde bu hafta yeni gelişmeler olması bekleniyor..