Galatasaray'ın müzesinde Volkan Demirel detayı

Galatasaray Kulübünün son teknolojiyi de kullanarak sarı kırmızılı kulübün tarihi, başarıları, kupalarının sergilendiği müzeden yönetimin hedeflediği gelir ise 24 milyon TL… Barcelona Kulübünün şehir merkezine yakın olan stat müzesi yılda 1.6 milyon ziyaretçi aldığını göz önünde bulunduran Galatasaray idarecileri, bu rakamın yarısı yani 800 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyor. 800 bin ziyaretçi hedefini tutturması halinde de müze ve stat turu için giriş parasını 30 TL olarak belirleyen Galatasaray Kulübü 24 milyon TL gibi önemli bir kaynak yaratmış olacak. 1 / 42 Sporx Galatasaray Müzesi'nde

Galatasaray Müzesi 1 Mart'ta taraftara kapılarını açmaya hazırlanırken önce basın mensuplarına tanıtım gezisi yapıldı. G.Saray Başkan Yardımcıları Adil Araboğlu ve Dinç Üner, yöneticiler Mahmut Recevik, G.Saray CEO'su Ali Öğüdücü'nün katıldığı müze gezisinde tanıtımı ise müzenin küratörlüğünü üstlenen İzzeddin Çalışlar yaptı.Sarı-kırmızılı kulübün tarihinin anlatıldığı 13 dakikalık filmin de gösteriminin yapıldığı turda müzenin bölümleri tek tek anlatıldı. Sonrasında soyunma odaları da gösterildi. 2 bin 100 metrekarelik alana kurulan müzede tam 768 kupa yer alırken depolarda da çok sayıda kupanın olduğu açıklandı. Son gelen kupalarla birlikte 900 kupa müzede sergilenirken G.Saray Stadyum Müzesi Müdürü Semih Ulu, "3500 kupamız ise halen depolarımızda. Onlarla da inşallah üçüncü müzemizi açacağız" derken müzede Alparslan Dikmen köşesinin de olacağını açıkladı.Müzede ise taraftara 3 farklı giriş imkanı sunuluyor. Tablet seçeneğini tercih edenler bilgileri görsel olarak da inceleme imkanı bulurken kulaklık alanlar ise istedikleri başlıkları dinleyerek müzeyi gezebilecek. Üçüncü seçenek ise VR gözlük... VR gözlük ile tribünlere çıkıldığında efsane maçlardaki orta taraftarı da içine çekecek ve o maçlardaki tribünler görülecek.Yönetim, müzenin giriş fiyatlarında da indirime gitti. 50 TL olarak belirlenen giriş fiyatı, yönetimin taraftarın müzeyle ilk tanışmasını sağlamak adına 25 TL'ye düşürürken öğrenciler için ise bu rakam 20 TL olarak belirlendi. Giriş ücretlerini bir hayli indiren yönetim bu yolla 'yellowfriday' kampanyasında yönetime destek olan taraftarlara da bir jest yaptı.Sarı-kırmızılıların yaşayan efsanesi Fatih Terim için ise müzede özel bir bölüm yapılacak. Terim ile görüşen yönetim, hocanın G.Saray'daki kişisel eşyalarını talep ederken daha da genişleyecek müzede Terim'e özel bölüm açmak için bekliyor.Müzede bir başka dikkat çekici detay ise Kadıköy'e dikilen bayrağın da ayrı bir köşesi olması... 1996 yılında Türkiye Kupası maçı sonrası G.Saray Teknik Direktörü Graeme Souness, F.bahçe Stadı'nın ortasına diktiği bayrak ile gündeme damgasını vurmuştu. Ulubatlı Souness lakabını alan İskoç çalıştırıcının Kadıköy'e diktiği bayrak da müzede sergileniyor.Galatasaray'ın soyunma odalarına da giriş imkanı veren müze turunda dikkat çekici detaylar da mevcut... Sarı-kırmızılıların soyunma odasının tam da çıkışında yer alan bir fotoğraf ezeli rakip F.Bahçe'ye de göndermede bulunuyor. G.Saraylı oyuncuların arka planda sevindiği fotoğrafta yere çökmüş vaziyette F.Bahçe kaptanı Volkan Demirel görülüyor.4 yıldızının da ayrı yeri var müzede. Sarı-kırmızılıların ligde kazandığı kupalar beşe ayrılırken tarihlerine göre kazanılan kupalar 4 ayrı stand üzerinde duruyor ve yıldızlar da tek tek artıyor.Galatasaray'ın efsaneleri de müzede hayat buldu. Balmumundan özel olarak yaptırılan 6 heykel de müzede yerini aldı. Ali Sami Yen, ilk kez 3 şampiyonluk yaşatan Brian Birch, Jupp Derwall, Taçsız Kral Metin Oktay, Berlin Panteri Turgay Şeren ve Baba Gündüz Kılıç'ın heykelleri sergileniyor.Müzenin giriş kapısının da ayrı bir hikayesi bulunuyor. Sarı-kırmızılıların ilk müzesi G.Saray Lisesi'nde bulunuyordu. Müzenin Türk Telekom Stadı'na taşınmasının ardından bire bir G.Saray Lisesi'ndeki kapının kopyası yapıldı ve girişler buradan sağlanacak.