Galatasaray'ın muhtemel 11'i Karabük Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?

Karabük'te oynanacak maçta Galatasaray ve Karabükspor'un 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 19.00'da başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....ÇağlarHakanKravchenkoOsmanİshakTraoreMuratBliznichenkoLeandrinhoIbanezErginMusleraLinnesMaiconSerdarNagatomoTolgaSelçukFeghouliBelhandaRodriguesGomisSüper Lig'de 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 47 puan toplayan Galatasaray, averajla zirvede yer alıyor. Yaptığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Kardemir Karabükspor ise 12 puanla son sırada bulunuyor.Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso maçta forma giyemeyecek.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında oynanacak Karabükspor-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.3 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Karabükspor-Galatasaray maçı 3 Mart Cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde 20. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.Galatasaray'ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle yanıt verdi.Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 3-2 galip geldi.Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılı ekip 3, kırmızı-mavililer 2 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.Karabük'te ev sahibi ekip 6, konuk Galatasaray 9 kez gol sevinci yaşadı.Geçen sezon Karabük'te yapılan maçı Kardemir Karabükspor 2-1 kazandı.Bu arada, iki takım arasında 1997-1998 sezonunda Karabük'te oynanması gereken karşılaşma İzmir'de yapıldı ve Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.Bursaspor 1-0 KayserisporKasımpaşa 13:30 OsmanlısporBaşakşehir 16:00 GöztepeKarabükspor 19:00 GalatasarayAntalyaspor 13:30 SivassporGençlerbirliği 13:30 AlanyasporKonyaspor 16:00 MalatyasporFenerbahçe 19:00 AkhisarsporTrabzonspor 20:00 BeşiktaşSüper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.