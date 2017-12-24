Galatasaray'ın muhtemel 11'i | GS Göztepe maçı saat kaçta?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maçta Galatasaray ve Yeni Göztepe'nin 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 19.30'da başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....
Sarı-kırmızılı ekipte üçüncü dönemindeki son maçında, 22 Eylül 2013'te Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 hükmen yendikleri müsabakada görev yapan Terim, bin 554 gün aradan sonra
'ın başında sahada yer alacak.
Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda ise bin 563 gün sonra sarı-kırmızılı taraftarların önünde takımını yönetecek.
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Galatasaray-Göztepe maçı naklen yayınlanacak.
24 Aralık Pazar günü saat 19.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray-Göztepe maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Genel Bilgiler
- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 32 puan 13 averaj ile 3. sırada yer alan Galatasaray, 30 puan 6 averaj ile 6. sırada yer alan Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
- Ev sahibi takımda Mariano Filho, Iasmin Latovlevici, Tolga Ciğerci, misafir takımda ise Adama Traore, Hakan Çinemre sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
- 52.652 kişi kapasiteli Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.Ev Sahibi
- 10 maçla en fazla galibiyet alan 2 takımından biri.
- 34 golle en fazla gol atan takımı.
- Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.Konuk Ekip
- 5 maçla Deplasmanda en fazla galibiyet alan takımı.
- Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.Son Karşılaşmalar
- Galatasaray 7, Göztepe 2 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
- Galatasaray 19 gol atarken, Göztepe 8 golle karşılık verdi.
- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.
- Galatasaray 5 ve Göztepe 1 maçta ilk golü atan taraf oldular. Galatasaray ile Göztepe 14 yıl sonra rakip
Galatasaray ile Göztepe, İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya gelecek.
İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 18 Nisan 2003 tarihinde İzmir'de oynandı ve Galatasaray müsabakada 1-0 galip geldi.
- Ligde 51. randevu
Taraflar, Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 26'sını Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 74-35 üstünlüğü bulunuyor.
Galatasaray ile Göztepe arasında 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maçlarını Galatasaray, İstanbul'da 3-1, İzmir'de de 1-0'lık sonuçlarla kazandı.
- İstanbul'daki maçlar
İki ekip, yapacakları maçla ligde İstanbul'da 26. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 13 gol attı.
Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 8'ini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.
- Farklı skorlar
Taraflar arasında geride kalan 50 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.
Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.
Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.