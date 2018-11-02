Galatasaray'ın muhtemel 11'i, Fenerbahçe Galatasaray muhtemel kadroları

Galatasaray Süper Lig'de 11. haftada Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri nasıl olacak? İşte Galatasaray Fenerbahçe izleme rehberimiz...

02 Kasım 2018 03:12
Galatasaray'ın muhtemel 11'i, Fenerbahçe Galatasaray muhtemel kadroları
Galatasaray Fenerbahçe maçı! Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray ve Fenerbahçe, Aslantepe'de asırlık derbinin yeni bir perdesini aralıyor.  Şampiyonluk yolundaki bu önemli mücadeleyi https://www.beinconnect.com.tr/takip edebilirsiniz.  İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve tüm detaylar... MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray

Muslera
Linnes
Ozan
Serdar
Ömer
Donk
Ndiaye
Onyekuru(Feghouli)
Belhanda
Rodrigues
Eren

Fenerbahçe

Harun
Isla
Neustadter
Skrtel
Hasan Ali
Reyes
Jailson
Ayew
Benzia
Eljif Elmas
Soldado

Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 19 puan topladı.

Ligde 10. haftada deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, liderliği 21 puanı bulunan Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Galatasaray, haftaya averajla Kasımpaşa'nın ardından üçüncü sırada girdi.





GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI KAÇTA BAŞLAYACAK? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.

2 Kasım Cuma günü saat 21.00'de oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı 2 Kasım Cuma günü saat 21.00'den itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...




Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta, yapılan 2 maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1, Akhisarspor da evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Medipol Başakşehir puanını 21 yaparak liderliğe yükseldi. Haftaya 19 puanla lider giren Galatasaray, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilerek averajla 3. sıraya geriledi.

Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa puanını 19'a çıkardı ve averajla 2. sırada yer aldı. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 18 yaptı ve 4. sıraya yerleşti.

Sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen ve Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, haftayı 9 puanla 15. sırada bitirdi.

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