Galatasaray'ın muhtemel 11'i, Akhisarspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?

Akhisar'da oynanacak maçta Galatasaray ve Akhisarspor'un 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 19.00'da başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....FatihLopesMustafaDanyKadirAykutBarbosaÖmerOlcanMuğdatSeleznyovMusleraLinnesSerdarDenayerNagatomoSelçukFernandoSinanFeghouliRodriguesGomisSüper Lig'in geride kalan bölümünde 66 puan toplayan Galatasaray zirvede yer alırken, 36 puanı bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor ise haftaya 12. sırada girdi.Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Tolga Ciğerci'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 32. haftasında oynanacak Akhisarspor-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.6 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Akhisarspor-Galatasaray maçı 6 Mayıs Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.(66) Galatasaray(65) Başakşehir(63) Fenerbahçe(62) BeşiktaşGöztepe 5-0 Kardemir KarabüksporSivasspor 1-0 GençlerbirliğiKayserispor 1-2 AlanyasporAntalyaspor 1-2 TrabzonsporKasımpaşa 1-4 FenerbahçeYeni Malatyaspor 0-0 AkhisarsporOsmanlıspor 1-4 Medipol BaşakşehirGalatasaray 2-0 BeşiktaşBursaspor 2-1 Atiker KonyasporM.Başakşehir 20:00 DG SivassporK.Karabükspor 16:00 A.KonyasporA.Alanyaspor 19:00 OsmanlısporTrabzonspor 19:00 KasımpaşaGençlerbirliği 16:00 AntalyasporFenerbahçe 16:00 BursasporBeşiktaş 16:00 KayserisporAkhisarspor 19:00 GalatasarayGöztepe 20:00 E.Yeni MalatyasporSüper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 11 maçtan 10'unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı.Sarı-kırmızılıların 34 golüne, yeşil-siyahlılar 11 golle yanıt verdi.Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta gülen taraf 4-2'lik skorla Galatasaray oldu.Akhisarspor, evindeki 5 maçtan birini kazanırken, Galatasaray deplasmanda 4 kez galip geldi. Manisa'da Akhisarspor 5, Galatasaray 10 kez gol sevinci yaşadı.Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşti. Evindeki maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek, tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.