Galatasaray'ın muhtemel 11'i, Akhisarspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?

Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynayacağı maçın 11'lerini merak edenler haberimizden faydalanabilir. İşte Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kadrosu ve son gelişmeler...

06 Mayıs 2018 04:31
Galatasaray'ın muhtemel 11'i, Akhisarspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?
Galatasaray'ın Akhisarspor maçı 11'leri burada! Akhisar'da oynanacak maçta Galatasaray ve Akhisarspor'un 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 19.00'da başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....
MUHTEMEL 11'LER
Akhisarspor

Fatih
Lopes
Mustafa
Dany
Kadir
Aykut
Barbosa
Ömer
Olcan
Muğdat
Seleznyov

Galatasaray

Muslera
Linnes
Serdar
Denayer
Nagatomo
Selçuk
Fernando
Sinan
Feghouli
Rodrigues
Gomis

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 66 puan toplayan Galatasaray zirvede yer alırken, 36 puanı bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor ise haftaya 12. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Tolga Ciğerci'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.

AKHİSARSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 32. haftasında oynanacak Akhisarspor-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.

6 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Akhisarspor-Galatasaray maçı 6 Mayıs Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

AKHİSARSPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...



SÜPER LİG BU HAFTA PUAN DURUMU NASIL?

(66) Galatasaray
(65) Başakşehir
(63) Fenerbahçe
(62) Beşiktaş


SÜPER LİG 31. HAFTA SONUÇLARI

27 NİSAN CUMA
Göztepe 5-0 Kardemir Karabükspor

28 NİSAN CUMARTESİ
Sivasspor 1-0 Gençlerbirliği
Kayserispor 1-2 Alanyaspor
Antalyaspor 1-2 Trabzonspor
Kasımpaşa 1-4 Fenerbahçe

29 NİSAN PAZAR
Yeni Malatyaspor 0-0 Akhisarspor
Osmanlıspor 1-4 Medipol Başakşehir
Galatasaray 2-0 Beşiktaş

30 NİSAN PAZARTESİ
Bursaspor 2-1 Atiker Konyaspor

SÜPER LİG'DE 32. HAFTA FİSKTÜRÜ

4 MAYIS CUMA
M.Başakşehir 20:00 DG Sivasspor

5 MAYIS CUMARTESİ
K.Karabükspor 16:00 A.Konyaspor 
A.Alanyaspor 19:00 Osmanlıspor 
Trabzonspor 19:00 Kasımpaşa

6 MAYIS PAZAR
Gençlerbirliği 16:00 Antalyaspor 
Fenerbahçe 16:00 Bursaspor 
Beşiktaş 16:00 Kayserispor 
Akhisarspor 19:00 Galatasaray

7 MAYIS PAZARTESİ
Göztepe 20:00 E.Yeni Malatyaspor

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.
Galatasaray ile Akhisarspor 12. maça çıkıyor

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.

Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 11 maçtan 10'unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı.

Sarı-kırmızılıların 34 golüne, yeşil-siyahlılar 11 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta gülen taraf 4-2'lik skorla Galatasaray oldu.

Akhisarspor, evindeki 5 maçtan birini kazanırken, Galatasaray deplasmanda 4 kez galip geldi. Manisa'da Akhisarspor 5, Galatasaray 10 kez gol sevinci yaşadı.

Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşti. Evindeki maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek, tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

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