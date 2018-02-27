Galatasaray'ın muhtemel 11'i | Akhisarspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

AKHİSARSPOR-GALATASARAY MAÇININ YAYINLANACAĞI KANAL? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın yarı finalinde oynanacak Akhisarspor-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.



27 Şubat Salı günü saat 20.30'da oynanacak maç, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



Akhisarspor-Galatasaray maçı 27 Şubat Salı günü saat 20.30'dan itibaren A Spor'dan şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.





Galatasaray ilk kez Akhisar'da

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı maçlarını kendi stadında oynamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray 'ı ağırlayacak.



Süper Lig'de üst üste 3 maçını kayıpsız geçen Ege temsilcisi, Türkiye Kupası'nda ilk defa yükseldiği yarı finalin ilk maçında Galatasaray 'ı konuk edecek. Ligin ikinci devresinden itibaren iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu statta "Üç Büyükler" arasında ilk kez Galatasaray 'la karşılaşacak.



Spor Toto Akhisar Stadı'nda 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıkan yeşil-siyahlı takımın bu maçlarda mağlubiyeti bulunmuyor. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Ege temsilcisi, ligde ise Antalyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Bursaspor'u 1-0, Atiker Konyaspor'u ise 3-0 mağlup etti.



Ligde olduğu gibi kupada da Galatasaray 'a karşı istediği sonuçları alamayan yeşil-siyahlı ekip, daha önce sarı-kırmızılı takımla kupada oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.



Teleset Mobilya Akhisarspor'da sakatlığı bulunan Olcan Adın'ın durumu maç saatinde belli olacak.





Akhisar'da oynanacak maçta Galatasaray ve Akhisarspor'un 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 20.30'da başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....LukacLopesMustafaCanerEraySonerÖmerSissokoMuğdatSelezynovLarssonMusleraMarianoMaiconSerdarNagatomoSelçukTolgaFeghouliBelhandaRodriguesGomisTeleset Mobilya Akhisarspor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı ekipte Jason Denayer ve Eren Derdiyok'un tedavilerine devam edilirken, ligde son oynanan Bursaspor karşılaşmasında gözüne darbe alan Ryan Donk'un durumuna ise sağlık heyeti karar verecek.Galatasaray 5-0 BursasporAkhisarspor 3-0 KonyasporKayserispor 3-2 KasımpaşaAlanyaspor 1-2 TrabzonsporOsmanlıspor 0-0 AntalyasporMalatyaspor 3-1 KarabüksporGöztepe 1-0 SivassporBeşiktaş 2-1 FenerbahçeBaşakşehir 1-1 Gençlerbirliği47 - Galatasaray47 - Başakşehir44 - Beşiktaş44 - Fenerbahçe38 - Kayserispor36 - Trabzonspor36 - Göztepe34 - SivassporBursaspor 20:00 KayserisporKasımpaşa 13:30 OsmanlısporBaşakşehir 16:00 GöztepeKarabükspor 19:00 GalatasarayAntalyaspor 13:30 SivassporGençlerbirliği 13:30 AlanyasporKonyaspor 16:00 MalatyasporFenerbahçe 19:00 AkhisarsporTrabzonspor 20:00 BeşiktaşSüper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.