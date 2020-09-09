Okay Yokuşlu'yu kiralamak isteyen Galatasaray amacına ulaşamazsa yine tanıdık bir ismi gündemine alacak: Muhammed Elneny.



Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Elneny, Arsenal'e geri dönmüştü. Liverpool'a karşı kazanılan Community Shield maçında forma giyen Mısırlı yıldız hazırlık kampında iyi bir performans göstermesine rağmen kadroda düşünülmüyor.



Sampdoria'nın ilgilendiği Elneny'yi menajerler 6-8 numara arayan Galatasaray'a önerdi. 28 yaşındaki oyuncunun da teklif gelmesi halinde Florya'yı tercih edeceği belirtiliyor.



ARSENAL'DE ŞANSI KALMADI



Orta saha oyuncuları Lyon'dan Houssem Aouar ve Atletico Madrid'den Partey'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Arsenal, forma şansı bulamayacak Elneny'yi tekrar kiralama kararı aldı. Galatasaray, Celta Vigo'dan gelecek 'Okay' yanıtına göre Arsenal ile temasa geçecek.







