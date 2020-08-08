Satış listesine koyduğu Younes Belhanda'ya kulüp arayan Galatasaray, Faslı 10 numaranın yerine Bernard Mensah'ı düşünüyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Mensah için sarı-kırmızılılar ilk somut adımı attı ve Ganalı yıldızın bonservisine sahip Kayserispor'a resmi teklifini yaptı.
1 MİLYON EURO + 4 OYUNCU
Maicon'un satışından gelen parayı Mensah'a ayıran Galatasaray yönetimi 1 milyon Euro'nun yanında Kayserispor'a takas olarak tam 4 oyuncu önerdi.
Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık ve Jimmy Durmaz gibi isimler Mensah transferi için gözden çıkartıldı.
PROSİNECKİ: "EN UYGUN GALATASARAY"
Kayserispor'un eski teknik direktörü Prosinecki de Mensah için en uygun takımın Galatasaray olacağını söyledi.
BERNA GÖZBAŞI: "GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"
25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, Atletico Madrid'den Kayserispor'a gelmişti. Daha önce "Atletico Madrid'e borcumuzu ödeyene Mensah'ı veririz" diyen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı dün A Spor'a yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimiz sürüyor. En iyi teklifi kabul edeceğiz" ifadesini kullandı.
1 MİLYON EURO + 4 OYUNCU
Maicon'un satışından gelen parayı Mensah'a ayıran Galatasaray yönetimi 1 milyon Euro'nun yanında Kayserispor'a takas olarak tam 4 oyuncu önerdi.
Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık ve Jimmy Durmaz gibi isimler Mensah transferi için gözden çıkartıldı.
PROSİNECKİ: "EN UYGUN GALATASARAY"
Kayserispor'un eski teknik direktörü Prosinecki de Mensah için en uygun takımın Galatasaray olacağını söyledi.
BERNA GÖZBAŞI: "GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"
25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, Atletico Madrid'den Kayserispor'a gelmişti. Daha önce "Atletico Madrid'e borcumuzu ödeyene Mensah'ı veririz" diyen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı dün A Spor'a yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimiz sürüyor. En iyi teklifi kabul edeceğiz" ifadesini kullandı.