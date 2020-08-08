1 MİLYON EURO + 4 OYUNCU

PROSİNECKİ: "EN UYGUN GALATASARAY"

BERNA GÖZBAŞI: "GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Satış listesine koyduğu Younes Belhanda'ya kulüp arayan Galatasaray, Faslı 10 numaranın yerine'ı düşünüyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Mensah için sarı-kırmızılılar ilk somut adımı attı ve Ganalı yıldızın bonservisine sahip Kayserispor'a resmi teklifini yaptı.Maicon'un satışından gelen parayı Mensah'a ayıran Galatasaray yönetimi'nun yanında Kayserispor'aönerdi.Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediğivegibi isimler Mensah transferi için gözden çıkartıldı.Kayserispor'un eski teknik direktörü Prosinecki de Mensah için en uygun takımın Galatasaray olacağını söyledi.25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, Atletico Madrid'den Kayserispor'a gelmişti. Daha önce "Atletico Madrid'e borcumuzu ödeyene Mensah'ı veririz" diyen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı dün A Spor'a yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimiz sürüyor. En iyi teklifi kabul edeceğiz" ifadesini kullandı.