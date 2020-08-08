Galatasaray'ın Mensah teklifi; 1 Milyon Euro + 4 oyuncu

Maicon'un satışından gelen parayı Bernard Mensah transferine ayıran Galatasaray, Kayserispor'a 1 milyon Euro'nun yanında 4 oyuncu teklif etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın Mensah teklifi; 1 Milyon Euro + 4 oyuncu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2020 10:02
Satış listesine koyduğu Younes Belhanda'ya kulüp arayan Galatasaray, Faslı 10 numaranın yerine Bernard Mensah'ı düşünüyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Mensah için sarı-kırmızılılar ilk somut adımı attı ve Ganalı yıldızın bonservisine sahip Kayserispor'a resmi teklifini yaptı.

1 MİLYON EURO + 4 OYUNCU

Maicon'un satışından gelen parayı Mensah'a ayıran Galatasaray yönetimi 1 milyon Euro'nun yanında Kayserispor'a takas olarak tam 4 oyuncu önerdi.

Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık ve Jimmy Durmaz gibi isimler Mensah transferi için gözden çıkartıldı.

PROSİNECKİ: "EN UYGUN GALATASARAY"

Kayserispor'un eski teknik direktörü Prosinecki de Mensah için en uygun takımın Galatasaray olacağını söyledi.

BERNA GÖZBAŞI: "GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, Atletico Madrid'den Kayserispor'a gelmişti. Daha önce "Atletico Madrid'e borcumuzu ödeyene Mensah'ı veririz" diyen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı dün A Spor'a yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimiz sürüyor. En iyi teklifi kabul edeceğiz" ifadesini kullandı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için