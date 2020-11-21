'Galatasaray'ın menfaati değil, kişisel hesaplar var'

Sarı kırmızılılarda camia seçim heyecanına girerken adı başkan adayları arasında geçen Ozan Korkut, önemli açıklamalarda bulundu.



Ozan Korkut, Galatasaray yönetimine eleştirilerde bulundu.



Korkut açıklamasında; "Galatasaray ailesinin bir araya gelerek durum tespiti yapıp problemlerini tartışarak ailecek çözümler üretildiği bir Genel Kurul yapılmadan alınan bir seçim kararı çözüm değil kaos yaratır" diyen Korkut, "Sürekli çözümleri savunan biri olarak bu kaosu tescilleyecek bir davranışta bulunmam. Yönetim, bir sebep belirtemeden durduk bir yere seçim kararı aldı. Bu karar hem duyuru şekli hem de zamanlaması ile hiçbir teamüle uymamaktadır" diye konuştu.



"POPÜLİST BİR TAKTİK VAR"



Korkut'un dikkat çeken açıklamaları:



"Seçim kararında G.Saray'ın menfaatlerinden çok kişisel bazı hesaplar olduğu bence aşikâr. Ortada Galatasaray üyelerinin demokratik iradesini sandığa indirgemeyi amaçlayan popülist bir taktik var. Madem amaç seçim yapmaktı, neden pandeminin yavaşladığı, hava şartlarının uygun olduğu yaz aylarında yapılmadı?



Eğer kulübün yönetimsel bir sorunu varsa neden bu karar transfer sezonu başlamadan alınmadı? Neden Galatasaray ailesinin bir araya geleceği genel kurul için aynı özen gösterilmedi? Bu yüzden yönetimin kendisine getirilen eleştirilere yönelik attığı bir demokratik adım olarak görüyorum."



"YÖNETİM ÇIKIP AÇIKLAMALI"



"Önce mali genel kurulumuzun yapılması lazım. Yönetimin çıkıp üyelerimize ve taraftarımıza icraatlarını anlatması gerek. Ucu açık bırakılmış konuların camia içerisinde tartışılarak bir neticeye bağlanması lazım. Bundan sonra, Mayıs 2021 için, G.Saray ailesi gerekli yönü çizer. Gelecek yönetimin görev süresinin ne kadar olduğu ve hangi üyelerimizin oy kullanma hakkı olduğu sorgulanmadan bir seçim düzenlenir. Üyelerimiz, ihtiyaçların ne olduğunu bilerek en uygun oluşumda olan yönetim için oyunu demokratik şekilde kullanır. Böyle bir tablo ortaya çıktığında, ben dahil tüm G.Saray'a gönül vermiş olanlar üzerlerine düşeni yaparlar."



