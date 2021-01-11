Galatasaray'ın Malatya kafilesinde 5 eksik

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda salı günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın kadrosu açıklandı

Haber; AA
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Galatasaray'ın Malatya kafilesinde 5 eksik
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11 Ocak 2021 15:18
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda salı günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kondisyoner eşliğinde sahaya dönüş çalışmalarını sürdüren Sofiane Feghouli, tedavisinin iki haftalık bölümü için İspanya'ya gitmesi planlanan Radamel Falcao, tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui ile Arda Turan ve Ryan Donk müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.



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