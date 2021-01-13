"BOSS" GİDERSE MERT GELECEK

Galatasaray'ın devre arasındaki transfer hedeflerinden birisi Luyindama'yı satarak, forvet ve orta saha transferi için kaynak sağlamak...Luyindama'nın satışının tamamlanmasının hemen ardından alınacak stoper ise belli. TuttoSport gazetesinin iddiasına göre; Mert Çetin, Verona Kulübü yöneticileriyle görüştü. Kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için anlaşmaya vardı. Ancak olayın bir de Roma boyutu var.Mert'in bonservisini elinde bulunduran Roma Kulübü, Mert'in geri dönüşünü ancak Galatasaray'ın yapacağı teklif üzerinden değerlendirmeye alacağını Verona'ya iletti.Mert Çetin, Verona ve Roma, Galatasaray'ın Luyindama'yı satmasını bekliyor. Sarı-Kırmızılı takım, Mert'i uygun bir bedelle kiralayacağı için Luyindama'nın bonservisinin büyük bölümü orta saha ve forvet transferi için kullanılacak.