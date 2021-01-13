Galatasaray'ın Luyindama planı

Galatasaray, yıldız stoperden gelecek parayı transfer listesindeki isimlere harcayacak. Galatasaray, Kongolu stoperi elden çıkardıktan sonra boşluğunu Mert Çetin'i kiralayarak dolduracak. Elde edilecek bonservis bedeliyle de takımdaki eksik yerler takviye edilecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Luyindama planı
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13 Ocak 2021 10:22
Galatasaray'ın devre arasındaki transfer hedeflerinden birisi Luyindama'yı satarak, forvet ve orta saha transferi için kaynak sağlamak...

Luyindama'nın satışının tamamlanmasının hemen ardından alınacak stoper ise belli. TuttoSport gazetesinin iddiasına göre; Mert Çetin, Verona Kulübü yöneticileriyle görüştü. Kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için anlaşmaya vardı. Ancak olayın bir de Roma boyutu var.

"BOSS" GİDERSE MERT GELECEK

Mert'in bonservisini elinde bulunduran Roma Kulübü, Mert'in geri dönüşünü ancak Galatasaray'ın yapacağı teklif üzerinden değerlendirmeye alacağını Verona'ya iletti.

Mert Çetin, Verona ve Roma, Galatasaray'ın Luyindama'yı satmasını bekliyor. Sarı-Kırmızılı takım, Mert'i uygun bir bedelle kiralayacağı için Luyindama'nın bonservisinin büyük bölümü orta saha ve forvet transferi için kullanılacak. 

 


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