Galatasaray'ın listesindeki yeni 10 numara

Gelecek sezon genç oyunculara yönelecek olan Cim-Bom Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın 22 yaşındaki orta sahası Andrey'yi listesine aldı. Görüşmeler başladı. Rakip ise İtalyan ekibi Sampdoria.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'ın listesindeki yeni 10 numara
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08 Nisan 2020 09:53
Yeni sezon için transfer çalışmalarına start veren Galatasaray, yeni 10 numarasını Brezilya'da buldu.

Sarı-Kırmızılılar, Vasco da Gama'da forma giyen Andrey Ramos'u gündemine aldı. 22 yaşındaki oyuncu için girişimler de yapıldı. Andrey ile İtalyan ekibi Sampdoria da ilgileniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu transfere onay verdi. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

1,5 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

22 yaşındaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihinde bitiyor. Genç oyuncu, bu sezon Copa Sudamericana'da oynanan 2 maçta da 90 dakika saha kaldı. 2015'te Brezilya U17 Milli Takım forması giyen Andrey 12 maçta 5 gol attı. Andrey'in piyasa değeri 1,5 milyon euro.

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