Galatasaray'ın listesindeki Badji için flaş itiraf

Galatasaray'ın forvet adayları arasında gösterilen Djurgarden forması giyen Aliou Badji için İsveç temsilcisinden önemli bir açıklama geldi.
Djurgarden Sportif Direktörü Bosse Andersson, Aliou Badji'nin transferiyle ilgili önemli itiraflarda bulundu.
Galatasaray'ın yanı sıra Hebei China Fortune ve Rennes'in de ilgilendiği Badji hakkında konuşan Andersson, ''Badji halen bizim önemli bir oyuncumuz. Hakkında bir çok spekülasyon vardı. Özellikle bir Fransız takımıyla ciddi şekilde görüştük. Ayrıca Çin'den Hebei China Fortune Kulübü'nün de birkaç teması oldu. Ancak Badji, Çin takımının teklifini kabul etmedi. Kararına saygı duyuyoruz. Son yaptığımız görüşmede Badji'nin takımda kalmasına karar verdik. 2019 planlamamızda önemli yere sahip'' ifadelerini kullandı.
BADJI: ''ÇİN'DEN TEKLİFİ DUYUNCA HEMEN 'HAYIR' DEDİM''
Aliou Badji de İsveç basınına transferiyle ilgili bir açıklamada bulundu. Djurgarden'in genç golcüsü Çin'den gelen teklifi hemen reddettiğini söylerken, ''Teklifi duyunca hiç düşünmeden 'Hayır' dedim. Çin'e gitmek için çok gencim. Evet, para kazanmamız gerekiyor ama önümde para kazanabileceğim uzun yıllar var. Çin'in dışında Mısır ve Suudi Arabistan'dan da teklif aldım ama kulübüme kesinlikle gitmeyeceğimi ilettim'' dedi.
Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği 21 yaşındaki Senegalli için Djurgarden yaklaşık 4,3 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.
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Djurgarden Sportif Direktörü Bosse Andersson, Aliou Badji'nin transferiyle ilgili önemli itiraflarda bulundu.
Galatasaray'ın yanı sıra Hebei China Fortune ve Rennes'in de ilgilendiği Badji hakkında konuşan Andersson, ''Badji halen bizim önemli bir oyuncumuz. Hakkında bir çok spekülasyon vardı. Özellikle bir Fransız takımıyla ciddi şekilde görüştük. Ayrıca Çin'den Hebei China Fortune Kulübü'nün de birkaç teması oldu. Ancak Badji, Çin takımının teklifini kabul etmedi. Kararına saygı duyuyoruz. Son yaptığımız görüşmede Badji'nin takımda kalmasına karar verdik. 2019 planlamamızda önemli yere sahip'' ifadelerini kullandı.
BADJI: ''ÇİN'DEN TEKLİFİ DUYUNCA HEMEN 'HAYIR' DEDİM''
Aliou Badji de İsveç basınına transferiyle ilgili bir açıklamada bulundu. Djurgarden'in genç golcüsü Çin'den gelen teklifi hemen reddettiğini söylerken, ''Teklifi duyunca hiç düşünmeden 'Hayır' dedim. Çin'e gitmek için çok gencim. Evet, para kazanmamız gerekiyor ama önümde para kazanabileceğim uzun yıllar var. Çin'in dışında Mısır ve Suudi Arabistan'dan da teklif aldım ama kulübüme kesinlikle gitmeyeceğimi ilettim'' dedi.
Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği 21 yaşındaki Senegalli için Djurgarden yaklaşık 4,3 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.
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