Galatasaray'ın listesindeki Badji için flaş itiraf

'ın forvet adayları arasında gösterilenforması giyeniçin İsveç temsilcisinden önemli bir açıklama geldi., Aliou Badji'nin transferiyle ilgili önemli itiraflarda bulundu.Galatasaray'ın yanı sıra Hebei China Fortune ve Rennes'in de ilgilendiği Badji hakkında konuşan Andersson,ifadelerini kullandı.de İsveç basınına transferiyle ilgili bir açıklamada bulundu. Djurgarden'in genç golcüsü Çin'den gelen teklifi hemen reddettiğini söylerken,dedi.Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği 21 yaşındaki Senegalli için Djurgarden yaklaşık 4,3 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.