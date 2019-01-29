Galatasaray'ın listesindeki Austin'e izin çıktı!

menajeriilgilendiği belirtilentakımdan ayrılmasına sıcak baktığını söyledi.Charlie Austin hakkında konuşan Ralph Hasenhüttl, "Charlie buraya geldiğimden beri iki kez oynayabildi. Yüzde 100 profesyonel bir oyuncu. Fantastik bir golcü olduğunu söyleyebilirim" dedi.Ralph Hasenhüttl sözlerini "Charlie düzenli bir şekilde oynamak istiyor. Burada böyle bir seçenek yoksa, belki de bu seçeneğe sahip olabileceği başka bir kulüp aramalı" ifadeleriyle sürdürdü.Charlie Austin'e izin verdiklerini de açıklayan Hasenhüttl, "Herhangi bir oyuncuyu gönderme çabamız yok. Ancak onun için uygun bir seçenek varsa, başka bir kulüple görüşebilir" şeklinde konuştu.Kariyerine Hungertown kulübünde başlayan Charlie Austin, önce Poole, ardından da Swindon'a transfer oldu. 20122'de Burnley'ye 1,4 milyon euro bonservis bedeliyle imza atarak yükselişine başlayan İngiliz oyuncu, 2013 yılında QPR'a 4,65 milyon euroya, 2016'da ise 5,2 milyon euroya Southampton'a transfer oldu. Southampton'da hiçbir zaman as forvet olamayan ve rotasyonda değerlendirilerek 72 maça çıkan Austin, 20 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.