Galatasaray'ın kötü karnesi: 8 maç 1 puan

Süper Lig'de 31. hafta itibarıyla 61 puanla 2 maç eksiği olan Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde bulunan Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçta mağlup olmasının dışında da birçok kayıp yaşadı.



Takımın son maçlardaki stoper ikilisi olan Marcao ve Luyindama'nın aynı anda sarı kart cezalısı haline gelmesinin yanı sıra Amerikalı sağ bek oyuncusu Yedlin'in de kırmızı kart görmesi, Galatasaray'ın Hatayspor deplasmanında güçlük çekeceğinin göstergesi oldu.



GERİYE DÜŞÜLEN MAÇLARDA EN KÖTÜ ORTALAMA



Şampiyonluk yolunda ilk golü yediği maçları çevirmekte zorlanan Galatasaray, bu alanda sezonun en kötü ortalamasına sahip. Şu ana kadar 7 mağlubiyeti bulunan Fatih Terim ve öğrencileri, geriye düştüğü maçlarda yalnızca 1 puan kazanabildi. Bu 1 puan ise Türk Telekom Stadı'nda oynanan Sivasspor maçında alındı.



Kasımpaşa deplasmanında yenilen tek golle mağlup olan Galatasaray, Karagümrük maçında da ilk golü yemiş ve geri dönüşü sağlayamamıştı. Sezonun en çok gol yediği maçlarından birisi olan Konya deplasmanında ilk golü yiyen sarı-kırmızılılar, bu golü çıkarmakta güçlük çekmiş ve mücadeleden 4-3 yenik ayrılmıştı. Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde de 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu maçta da reaksiyon vermekte zorlanmıştı.



ÖNE GEÇİLMESİNE RAĞMEN...



Sezonun ikinci yarısında ise üst üste hem Ankaragücü hem de Sivasspor'a puan kaybeden Galatasaray, bu maçlarda da geri dönüşü sağlayamadı. Galatasaray'ın geriye düştüğü son maç ise 31. haftadaki Çaykur Rizespor maçı oldu.



Henüz 2'inci dakikada 1-0 yenik duruma düşen Aslan, maçta öne geçse de sonunu getiremeyerek yine mağlup olan taraf oldu.



