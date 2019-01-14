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Galatasaray'ın konuğu Dukla Liberec

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında 15 Ocak Salı günü Çekya ekibi ile karşılaşacak

Kaynak: AA
Galatasaray'ın konuğu Dukla Liberec
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14 Ocak 2019 11:26
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında 15 Ocak Salı günü Çekya'nın Dukla Liberec ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılması durumunda çeyrek finale yükselecek.

 

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