Galatasaray'ın konuğu Dinamo Sassari

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında İtalya'nın Dinamo Sassari takımını konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın konuğu Dinamo Sassari
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19 Ocak 2021 13:19
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında çarşamba günü İtalya'nın Dinamo Sassari takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray, grubundaki son karşılaşmada Danimarka'nın Bakken Bears takımına 96-78 yenilmişti.

Sarı-kırmızılıların grubunda oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunuyor.

İki takım arasında grupta oynanan ilk karşılaşmayı Dinamo Sassari 93-84 kazanmıştı.



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