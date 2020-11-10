Galatasaray'ın konuğu Bakken Bears

Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında 11 Kasım Çarşamba günü Danimarka ekibiyle karşı karşıya gelecek

Haber; AA
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Galatasaray'ın konuğu Bakken Bears
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10 Kasım 2020 15:42
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında 11 Kasım Çarşamba günü Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçını deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari takımı ile yapan Galatasaray, sahadan 93-84 mağlup ayrıldı. Bakken Bears ise ilk müsabakasında İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 98-73 yenildi.

4 Kasım'da oynanması gereken Galatasaray-Bakken Bears maçı, Danimarka ekibinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.



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