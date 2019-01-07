Galatasaray'ın komando idmanına damga vuran isim

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları için Sueno Hotels Golf Belek’te sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı. Galatasaray, günün ilk çalışmasında sprint antrenmanı gerçekleştirdi. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlandı. 1 / 34 Galatasaray akşam idmanı - 6 Ocak

Galatasaray ilk yarıda oynadığı maçlarda ciddi şekilde karşılaşma sonlarını getiremiyordu. Öne geçtiği Fenerbahçe, Ç.Rize, A.Konya gibi maçlarda hep yakalanan Cimbom'un kondisyonu 60. dakikadan sonra bitiyordu. Sarı- kırmızılılar devre arasında ünlü kondisyoner Alberto Bartali'yi teknik ekibe katmıştı. Bartali kolları sıvadı, erkenden çalışmaya başladı.İtalyan kondisyoner dün sarı-kırmızılı futbolcuları bir süre kum üzerinde çalıştırdı. Bartali yeterince zıplamayan oyuncularını uyardı. "Daha yükseğe" işareti yaptı. Kum antrenmanı sakatlık riskini azaltıyor.Cimbom'un yeni kondisyoneri Alberto Bartali'nin zorlu idmanlarına en çabuk uyum sağlayan isim Martin Linnes oldu. Norveçli sağ bek, Bartali'nin kumda yaptırdığı çalışmada gücüyle ön plana çıktı. Badou Ndiaye de antrenmanın başarılı isimleri arasında yer aldı.