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Galatasaray'ın komando idmanına damga vuran isim

İlk yarı kondisyonu 60. dakikada biten Cimbom, İtalyan Alberto Bartali ile anlaşmıştı. İtalyan isim, futbolcuların pestilini çıkardı.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'ın komando idmanına damga vuran isim
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07 Ocak 2019 12:54
Galatasaray ilk yarıda oynadığı maçlarda ciddi şekilde karşılaşma sonlarını getiremiyordu. Öne geçtiği Fenerbahçe, Ç.Rize, A.Konya gibi maçlarda hep yakalanan Cimbom'un kondisyonu 60. dakikadan sonra bitiyordu. Sarı- kırmızılılar devre arasında ünlü kondisyoner Alberto Bartali'yi teknik ekibe katmıştı. Bartali kolları sıvadı, erkenden çalışmaya başladı.

İtalyan kondisyoner dün sarı-kırmızılı futbolcuları bir süre kum üzerinde çalıştırdı. Bartali yeterince zıplamayan oyuncularını uyardı. "Daha yükseğe" işareti yaptı. Kum antrenmanı sakatlık riskini azaltıyor.



EN DAYANIKLISI MARTIN LINNES

Cimbom'un yeni kondisyoneri Alberto Bartali'nin zorlu idmanlarına en çabuk uyum sağlayan isim Martin Linnes oldu. Norveçli sağ bek, Bartali'nin kumda yaptırdığı çalışmada gücüyle ön plana çıktı. Badou Ndiaye de antrenmanın başarılı isimleri arasında yer aldı.
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları için Sueno Hotels Golf Belek’te sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, günün ilk çalışmasında sprint antrenmanı gerçekleştirdi.
Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlandı.
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Galatasaray akşam idmanı - 6 Ocak


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