Galatasaray'ın kırmızı kart kabusu

Fatih Karagümrük, karşısında hayati bir kayıp yaşayan Galatasaray'da kırmızı kart kabusu sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bu sezon direkt kırmızı kartla oyundan atılan 5. futbolcu Ryan Donk oldu.



Daha önce de Mustafa Muhammed, Marcao, Emre Kılınç ve Mbaye Diagne de oyundan atılmıştı. Bu sezon ayrıca DeAndre Yedlin, Peter Etebo ve Radamel Falcao da çift sarı karttan kızararak takımını 10 kişi bıraktı.



Cimbom 5 futbolcusunun direkt kırmızı kart gördügü Karagümrük, Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarında 13 puan kaybederek ağır yara aldı.



