Galatasaray'ın kırmızı kart kabusu

Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara alan Galatasaray'da, bu sezon toplam 8 futbolcunun kırmızı kart görmesi dikkat çekti.

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Galatasaray'ın kırmızı kart kabusu
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11 Nisan 2021 11:55
Ryan Donk
Ryan Donk
Galatasaray
Fatih Karagümrük, karşısında hayati bir kayıp yaşayan Galatasaray'da kırmızı kart kabusu sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bu sezon direkt kırmızı kartla oyundan atılan 5. futbolcu Ryan Donk oldu.

Daha önce de Mustafa Muhammed, Marcao, Emre Kılınç ve Mbaye Diagne de oyundan atılmıştı. Bu sezon ayrıca DeAndre Yedlin, Peter Etebo ve Radamel Falcao da çift sarı karttan kızararak takımını 10 kişi bıraktı.

Cimbom 5 futbolcusunun direkt kırmızı kart gördügü Karagümrük, Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarında 13 puan kaybederek ağır yara aldı.



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