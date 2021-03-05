Galatasaray'ın kilit üçlüsü: 8 galibiyet ve 1 beraberlik

Süper Lig'de 8'de 8'lik galibiyet serisi Ankaragücü mağlubiyetiyle son bulan Galatasaray'da Fatih Terim'in orta saha kurgusu eleştiri aldı. Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Emre Kılınç üçlüsünün bu sezon sahada olduğu 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekipte, Terim'in Sivasspor maçıyla birlikte yeniden bu üçlüye dönmesi bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın kilit üçlüsü: 8 galibiyet ve 1 beraberlik
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05 Mart 2021 12:34
Başkentte yaşadığı Ankaragücü yenilgisiyle ağır yara alan Galatasaray'da hakem kararları kadar Fatih Terim'in tercihleri de tartışma konusu oldu. Tecrübeli hocanın özellikle 1-0 kazanılan Fenerbahçe maçının ardından oynanan 4 lig maçında da farklı orta alan kurguları denemesi eleştiri aldı.

Ara transferde kadroya katılan Gedson Fernandes'i takıma monte etmek için Belhanda'yı kulübeye gönderen Terim, sezonun flaş ismi Taylan Antalyalı'nın yerine de 4 haftadır Etebo'yu oynatıyor.

Galatasaray'ın bu sezon çok istikrarlı performans gösteren Taylan, Belhanda ve Emre Kılınç'ın üçünün birlikte 11'de olmadığı maçlarda çok zorlanması da dikkat çekiyor. Cimbom, bu üçlünün 11'de olduğu 9 maçta 8 galibiyet alırken, sadece 1 beraberlik yaşadı. Galibiyet yüzdesi 88 olurken, üstelik Galatasaray 9 maçta kalesinde sadece 3 gol gördü.

Sarı-Kırmızılılar, bu üçlünün birlikte 11'de oynamadığı 18 maçta ise 10 galibiyet alabildi. Bu karşılaşmalarda tam 6 kez yenilen Galatasaray 2 de beraberlik aldı. Galibiyet yüzdesi de 55'e geriledi.

Fatih Terim'in hafta sonu oynanacak Sivasspor maçıyla beraber Taylan ve Belhanda'yı yeniden 11'e monte etmesi bekleniyor.

İşte Taylan, Belhanda ve Emre Kılınç'ın bu sezon ilk 11'de beraber oynadığı maçlar:

1. Hafta Galatasaray-Gaziantep: 3-1
2. Hafta Başakşehir-Galatasaray: 0-2
3. Hafta Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
6. Hafta Erzurumspor-Galatasaray: 1-2
8. Hafta Sivasspor-Galatasaray: 0-2
14. Hafta Galatasaray-Göztepe: 3-1
15. Hafta Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
22. Hafta Gaziantep-Galatasaray: 1-2
24. Hafta Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1



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