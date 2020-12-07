Galatasaray'ın Kenan Karaman pazarlığı

Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği Kenan Karaman için Fortuna Düsseldorf ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Kenan Karaman pazarlığı
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07 Aralık 2020 12:39
Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında Milli futbolcu Kenan Karaman bulunuyor.

Fatih Terim'in çok istediği Kenan Karaman için yönetim, Fortuna Düsseldorf ile pazarlıkları sürdürüyor. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Cim Bom, ocak ayında düşük bir bedelle transferi bitirmeyi hedefliyor.

Ancak Fortuna buna yanaşmazsa, Kenan ile yeni sezon için kontrat imzalanacak.





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