Galatasaray'ın Kenan Karaman aşkı!

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki krizin tatlıya bağlanmasının ardından gözler şimdiden ocak transferlerine çevrildi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Kenan Karaman aşkı!
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06 Kasım 2020 13:24
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim, arasındaki zirvede takıma devre arasında önemli takviyelerin yapılması konusunda karar çıkmıştı.

Bu doğrultuda kolları sıvayan sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in istediği orta saha, kanat oyuncusu ve bir forvet için harekete geçti. Scout ekibi de belirlenen bölgeler için alternatifli listelere hazırlamaya başladı.

En az üç transfer

Kanat bölgesi isim sarı-kırmızılıların daha önce iki defa kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'nun adı ön plana çıkarken forvet hattı için de yine tanıdık bir isim gündemde.

Geçtiğimiz transfer döneminde G.Saray'ın renklerine katmak için girişimlerde bulunduğu Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile olan sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması Aslan'ın elini güçlendiriyor. Orta saha konusunda ise Etebo ile Belhanda'nın performansı belirleyici olacak.



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