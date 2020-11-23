Galatasaray'ın kazanma serisi sona erdi

Galatasaray, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.



Galatasaray, bu sonuçla ligde puanını 17'ye, Hes Kablo Kayserispor ile 7'ye çıkardı.



- Galatasaray'ın serisi sona erdi



Galatasaray'ın 3 maçlık kazanma serisi Hes Kablo Kayserispor maçında sona erdi.



Sarı-kırmızılı ekip, ligde bundan önceki üç maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmişti.



