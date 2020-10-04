Galatasaray'ın kazanamama serisi 3 maça çıktı!

Galatasaray, son 3 resmi maçından 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın kazanamama serisi 3 maça çıktı!
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04 Ekim 2020 22:08
Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, son 3 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.

Ligde Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Azerbaycan'ın Neftçi ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını yenen Galatasaray, sonrasındaki 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç ekibi Rangers'e 2-1 yenildi. Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.



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