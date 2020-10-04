Galatasaray'ın kazanamama serisi 3 maça çıktı!

Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, son 3 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.



Ligde Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Azerbaycan'ın Neftçi ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını yenen Galatasaray, sonrasındaki 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.



Sarı-kırmızılı ekip, ligin 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç ekibi Rangers'e 2-1 yenildi. Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.



