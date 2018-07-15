Galatasaray'ın kanatlarında dev rekabet

Henry Onyekuru'nun transferiyle Galatasaray'da kanatlarda savaş kızıştı. Nijeryalı yıldız ile Garry Rodrigues, Feghouli ve Sinan Gümüş arasında bu sezon kıyasıya bir rekabet yaşanacak.Bu durum Terim'i memnun ederken, takımın hücum gücünü de artıracak. Şu anki tabloya göre Rodrigues diğer 3 adayın bir adım önünde. Hollandalı, geçen sezon ligde 9 gol, 10 asistlik müthiş performansı ile şampiyonluğa ciddi katkı yapmıştı.Yeni sezona da hızlı giren Rodrigues, Wil ile oynanan hazırlık maçında takımın en iyisiydi. Garry'nin bu formuyla ilk 11'de banko oynaması bekleniyor. Onyekuru'nun gelişi ise Feghouli'yi terletecek! Cezayirli futbolcunun performansını yükseltmemesi halinde yedeğe düşebileceği belirtiliyor. Sinan Gümüş de bu üçlüye gözdağı verdi. İsviçre'de özel programla fizik seviyesini artırmaya çalışan genç oyuncu, "Yeni sezonda bambaşka bir Sinan izleyeceksiniz" diyerek forma yarışında iddialı olduğunu söyledi.