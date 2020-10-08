Galatasaray'ın kadrosu yüzde 50 eridi!

2015-2016 sezonunda 136 milyon Euro kadro değeri bulunan Galatasaray 5 sezonda büyük düşüş yaşadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın kadrosu yüzde 50 eridi!
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08 Ekim 2020 11:35
Transferde rakiplerinin gerisinde kalan Galatasaray'ın kadro değeri adeta eriyor!

Sarı-Kırmızılılar 2015-2016 sezonunda 136 milyon Euro'luk kadro değerine sahipti. Sarı-Kırmızılılar geride kalan 5 sezonda büyük bir düşüş yaşadı.

Transfermarkt sitesinin açıkladığı verilere göre Galatasaray'ın mevcut kadrosunun değeri 5 yıl içinde neredeyse yüzde 50 düşerek 70 milyon Euro seviyesine geldi. Cimbom böylece bu alanda da tüm takiplerinin gerisinde kaldı.

Başakşehir 89 milyon Euro ile ilk sırada yer alırken, Trabzonspor'un 82 milyon Euro, Fenerbahçe'nin 77 milyon Euro, Beşiktaş'ın ise 70 milyon Euro kadro değeri bulunuyor.



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