Galatasaray'ın Kadıköy laneti!

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendikten sonra çıktığı 9 maçta 1 galibiyet alabildi

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın Kadıköy laneti!
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12 Temmuz 2020 20:39
Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de yenen Galatasaray derbi zaferinin ardından oynadığı 9 maçtan 1 galibiyet çıkarttı.

Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de son 8 maçını kazanamadı; arkaya arkaya da 3 maçını kaybetti.

Süper Lig'de üst üste 3. mağlubiyetini alan Galatasaray, en son 9 yıl önce üst üste 4 mağlubiyet almıştı.

Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü'ne Süper Lig'de ilk kez yenildi. (17 Maç: 16G - 3B - 1M)

2-2 Sivasspor
0-0 Beşiktaş
0-2 Rizespor
3-3 Gaziantep
1-1 Başakşehir
1-3 Trabzonspor
1-4 Alanyaspor
0-1 Ankaragücü



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