Galatasaray'ın Kadıköy laneti!

Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de yenen Galatasaray derbi zaferinin ardından oynadığı 9 maçtan 1 galibiyet çıkarttı.
Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de son 8 maçını kazanamadı; arkaya arkaya da 3 maçını kaybetti.
Süper Lig'de üst üste 3. mağlubiyetini alan Galatasaray, en son 9 yıl önce üst üste 4 mağlubiyet almıştı.
Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü'ne Süper Lig'de ilk kez yenildi. (17 Maç: 16G - 3B - 1M)
2-2 Sivasspor
0-0 Beşiktaş
0-2 Rizespor
3-3 Gaziantep
1-1 Başakşehir
1-3 Trabzonspor
1-4 Alanyaspor
0-1 Ankaragücü
Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de son 8 maçını kazanamadı; arkaya arkaya da 3 maçını kaybetti.
Süper Lig'de üst üste 3. mağlubiyetini alan Galatasaray, en son 9 yıl önce üst üste 4 mağlubiyet almıştı.
Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü'ne Süper Lig'de ilk kez yenildi. (17 Maç: 16G - 3B - 1M)
2-2 Sivasspor
0-0 Beşiktaş
0-2 Rizespor
3-3 Gaziantep
1-1 Başakşehir
1-3 Trabzonspor
1-4 Alanyaspor
0-1 Ankaragücü