LEVENT TÜZEMEN

Derbide Beşiktaş'a galibiyeti getiren gollerden birine imza atan Josef de Souza'nın siyah-beyazlı takıma imza atmadan önce Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.yer alan habere göre; Brezilyalı ön liberonun menajeri Leite, Seri ve Lemina ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı ancak olumsuz yanıt aldı. Sakatlık geçmişinden dolayı Josef'e temkinli yaklaşan Galatasaray'ın Etebo hamlesi hayal kırıklığıyla sonuçlandı.Kiralama bedeli ile birlikte Josef'ten 600 bin Euro daha maliyetli olan Etebo, Beşiktaş derbisindeki son şansını iyi kullanamadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı orta sahanın kiralık sözleşmesini en az zararla feshetmeye çalışıyor.Beşiktaş'a kaybetti diye G.Saray'ın karalar bağlayacak hali yok. Fatih Terim, bu sezon ilk kez derbi kaybetti. Trabzon'u ve Başakşehir'i evinde yendi, F.Bahçe ile berabere kalmasına rağmen pozisyon üstünlüğü G.Saray'daydı. İkinci yarıda Başakşehir, Trabzon ve Beşiktaş Türk Telekom'a gelecek. Son iki şampiyonlukta G.Saray yine bu üç takıma karşı oynamış kazanmış ve şampiyon olmuştu. En büyük sıkıntı, transfer edilmesi gereken oyuncuların Florya'ya gelmemesidir. Transfer sezonu açıldığında ligin ilk yarısı bitmemişti. Bu iş olsaydı, Terim'in eli güçlenirdi. Örneğin; Onyekuru bitseydi, Beşiktaş'a karşı da oynayacaktı. Maalesef yönetim, alınacak oyuncuları takıma erken katma fırsatını kullanamadı. G.Saray yarışın içinde olacaktır. Terim tamamen takıma konsantre olmalıdır. Ancak yönetim, G.Saray'a çalınan faullerle rakiplere çalınan faulleri yorumsuz olarak GS TV'de ekranlara getirmelidir.