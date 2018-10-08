Galatasaray'ın jokeri Ryan Donk!

karşısında galibiyeti getiren, aktif futbolculuk döneminde oynadığı birbirinden değişik mevkilerle dikkat çekiyor.Terim'in maçın son bölümlerinde ileri uçta görev verdiği Hollandalı oyuncu, kendisine nerede görev verilirse verilsin görev yerini yadsımadığını ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.Profesyonel futbolculuğuna Waalwijk'te başlayan Donk, burada ve sonrasında gittiği AZ Alkmaar'da stoper olarak görev yaptı. İngiltere'nin West Bromwich ekibinde 2008-09'da ön libero olarak oynadı. Belçika'nın Brugge ekibindeyse bir sonraki sezon sağ bek mevkinde görev yaptı. İspanyol ekibi Real Betis'te orta sahanın sağında kanat oyuncusu olarak görev yaptı.Bir tek forvet olarak oynamayan futbolcu, Antalyaspor karşısında burada da oynayarak santrforda da iş yaptığını gösterdi. Maçın son bölümlerinde ileri uca gönderilen futbolcu, fileleri havalandırarak kısa sürede üzerine düşeni yapmayı başardı. Brugge'de 8 golle tamamladığı sezon, Ryan Donk'un en golcü sezonu olarak öne çıktı.